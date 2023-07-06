Türkiye Belediyeler Birliği, yerli otomobil Togg'u hizmet aracı olarak kullanacak
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yerli otomobil Togg'un T10X modelini hizmet aracı olarak kullanmaya başladı. TBB'nin Ankara'daki hizmet binasına getirilen Togg, güneş panelleriyle üretilen elektrikle çalışacak. TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Togg'un sürdürülebilir şehirler yolculuğuna ivme kazandıracağını belirtti.
TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yeni hizmet aracı olarak, araç filosuna dahil edildi.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, TBB'nin Ankara'daki hizmet binasına getirildi. Yeni hizmet aracı olarak kullanılacak Togg, 'Anadolu Ateşi' adı verilen kırmızı renkte tercih edildi. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki otomobil fabrikasında üretilen ve sıfır karbon emisyonuna sahip olan elektrikli araca, TBB'nin hizmet binasındaki güneş panelleriyle üretilen elektrik, güç verecek. TBB'nin araç filosuna dahil edilen Togg'un plakası, Türkiye'nin 81 ilindeki bin 391 belediyeyi çağrıştıracak şekilde '06 TBB 81' olarak belirlendi.'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI'TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yeni hizmet aracını teslim alarak incelemelerde bulundu. Togg'un devrim niteliğinde teknolojileri barındırdığını vurgulayan Baraçlı, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu, ülkemizin endüstriyel gücü ve mühendislerimizin başarısı sayesinde sürdürülebilir gelecek için Togg ile birlikte yeni bir dönemin kapısı aralandı" dedi.
Yerel yönetimlerin tüm hizmet sahalarında fosil yakıtlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesiyle ilgili birçok projenin yürütüldüğüne değinen Baraçlı, Togg'un sürdürülebilir şehirler yolculuğuna ivme kazandıracağını belirtti.