PLASFED Başkanı Karadeniz'den "Made in EU" değerlendirmesi Açıklaması

Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, Türkiye'nin Avrupa Birliği 'Made in EU' yaklaşımında yer almasının Türk sanayisi için tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Avrupa üretim ve tedarik zincirlerinde önemli bir aktör olarak görülmesi, ihracat hacmini artırarak rekabet gücünü artıracak.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" yaklaşımına ilişkin, Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinin doğal bir parçası olarak görülmesinin, sanayinin üretim gücünü ve güvenilir tedarikçi kimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin yeni sanayi politikaları kapsamında şekillenen "Made in EU" yaklaşımında Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmesinin Türk sanayisi açısından tarihi ve stratejik bir gelişme olduğunu bildirdi.

Ömer Karadeniz, Türkiye'nin, AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa üretim ve tedarik zincirlerinde önemli bir aktör olarak kabul edilmesinin, Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artıracak bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinin doğal bir parçası olarak görülmesinin, sanayinin üretim gücünü ve güvenilir tedarikçi kimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Karadeniz, "Özellikle otomotivden beyaz eşyaya, plastikten inşaata kadar birçok sektörde Türkiye'de üretilen parçalar ve ürünler, Avrupa üretim zincirinin güvenilir bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu durum, Türk firmalarının Avrupa projelerine doğrudan katılmasını ve ihracat hacimlerini artırmasını sağlayarak sanayimiz için stratejik bir avantaj yaratıyor." ifadelerini kullandı.

10 milyar doları aşan ihracat hacmi

Ömer Karadeniz, plastik sektörünün otomotivden ambalaja, beyaz eşyadan inşaata kadar 45'i aşkın sektörün temel girdisini sağlayan stratejik bir üretim alanı olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve esnek tedarik kabiliyeti sayesinde Avrupa sanayisi için önemli bir partner konumunda bulunduğunu kaydetti.

Sektörde yaklaşık 14 bin üretici firmanın faaliyet gösterdiğini, 300 bini aşkın kişiye doğrudan, toplamda 1 milyondan fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağladığını anlatan Karadeniz, sektörün 10 milyar doları aşan ihracat hacmiyle ekonomiye önemli katkı sunduğuna dikkati çekti.

Karadeniz, Avrupa ile sanayi entegrasyonunun güçlenmesinin sektörün büyümesini hızlandıracağını belirtti.

Bu sürecin oluşmasında kamu kurumları, iş dünyası ve sektör temsilcilerinin yürüttüğü çalışmaların önemli rol oynadığını kaydeden Karadeniz, "Bu süreçte başta Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı bürokratları, iş dünyası kuruluşları ve sektör temsilcileri önemli katkılar sundu. Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz, Avrupa ile sanayi entegrasyonunun güçlenmesinin aynı zamanda yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve teknoloji yatırımları açısından da önemli fırsatlar yaratacağını kaydederek, Türkiye'nin Avrupa üretim ekosistemindeki rolünün gelecek dönemde daha da güçleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
