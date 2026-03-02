Haberler

Türkşeker'den 936 bin 400 ton şeker üretimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkşeker, 14 şeker fabrikasında 166 gün süren kampanya döneminde 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiğini açıkladı. Üretim sürecinin devlet bünyesindeki fabrikalarla devam ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), 14 şeker fabrikasında 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiğini duyurdu.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada; 166 gün süren kampanya döneminde milyonlarca ton pancar işlendiği, böylece Türkiye'nin şeker ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı. Kampanya döneminin, 4 Eylül 2025'te Malatya Şeker Fabrikası'nda başlayan üretim süreciyle start aldığı, yaklaşık 166 gün süren üretim maratonunun, 17 Şubat 2026'da Ereğli Şeker Fabrikası'nda yapılan son işlemlerle tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bazı çevrelerde dile getirilen 'Şeker fabrikaları satıldı, üretim durdu' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, devlet bünyesindeki fabrikaların üretime devam ettiği ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade edildi. Kampanya döneminde 6 milyon 840 bin ton pancar işlendiği, 936 bin 400 ton üretilen kristal şeker üretildiği, 300 bin ton elde edilen melas üretildiği, 2 milyon 70 bin ton yaş pancar posası üretildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü