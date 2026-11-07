Türkeli'de balıkçı tekneleri Güzelkent Limanı'nda denetlendi

Türkeli'de balıkçı tekneleri Güzelkent Limanı'nda denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Güzelkent Limanı'ndaki balıkçı tekneleri ve avlanan su ürünleri denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık boyu limitleri, avlanma araçlarının uygunluğu ve ruhsat kontrolleri yaptı; denetimlerin ilçe genelinde süreceği bildirildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, denizlerdeki canlı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.
Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçeye bağlı Güzelkent Limanı'nda gerçekleştirilen denetimler kapsamında, limanda bulunan balıkçı tekneleri ve avlanan su ürünleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda incelendi. İlçe Müdürlüğü ekipleri, balık boyu limitleri, avlanma araçlarının uygunluğu ve ruhsat kontrollerini titizlikle yürüttü.
Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, balık popülasyonunun korunması ve kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.