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Turkcell, Kuantum Sonrası Kriptografi Çalışmalarına Katıldı

Turkcell, Kuantum Sonrası Kriptografi Çalışmalarına Katıldı
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Turkcell, telekomünikasyon sektörünü kuantum sonrası döneme hazırlayacak kriptografi çözümleri geliştirilmesi amacıyla GSMA bünyesinde kurulan çalışma grubuna katıldı. Türk şirketi olarak uluslararası alandaki bu çalışmalara öncülük etmenin gururunu yaşıyor.

Yenilikçi teknolojiler alanında uluslararası çalışmalarını sürdüren Turkcell, telekomünikasyon sektörünü kuantum teknolojisi sonrası döneme hazırlayacak kriptografi çözümlerinin geliştirilmesiyle ilgili GSMA (Uluslararası GSM Birliği) bünyesinde kurulan çalışma grubuna katıldı.

Turkcell, yenilikçi teknolojilerin yanı sıra siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla da uluslararası çapta telekomünikasyon sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Turkcell, gelecekte siber güvenliğin temel taşlarından biri olacak kuantum sonrası kriptografiyle ilgili uluslararası çalışmalarda önemli bir adım attı.

Sektörün global kuruluşu GSMA'nın telekomünikasyon kullanım senaryoları için hazırladığı "Kuantum Sonrası Kriptografi Kılavuzları" raporunun en son yayımlanan versiyonunda, Türkiye'den katkı sunan tek şirketin Turkcell olduğu belirtildi. Aynı zamanda Turkcell'in, kuantum konusunda GSMA bünyesinde kurulan çalışma grubuna Türkiye'den katılım sağlayan tek şirket olduğu aktarıldı.

Yayınlanan rapor, telekomünikasyon ağlarının kuantum sonrası döneme güvenli bir şekilde geçişi için gerekli olan kriptografik çözümleri hızlandırmayı amaçlıyor. Kuantum bilgisayarların özellikle operatörlerin karşılaşacağı siber güvenlik tehditlerini önlemeyi amaçlayan kılavuz, etkin uygulama önerileriyle ilgili standartları ortaya koyuyor. Telekomünikasyon ağlarının güvenliğini sağlamak ve kuantum çağına hazırlamak amacıyla izlenecek söz konusu yol haritası, bu alanda dünya genelinde faaliyet gösteren 50'den fazla önemli paydaşın iş birliğiyle oluşturuldu.

Dr. Ali Taha Koç: "Bu oluşumda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kuantum sonrası kriptografi, telekomünikasyon ağlarının ve müşteri verilerinin gelecekteki tehditlere karşı güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşıyor. GSMA tarafından koordine edilen ve Turkcell'in aktif katkıda bulunduğu bu çalışma, dünya genelinde telekomünikasyon ağlarının gelecekteki siber güvenlik risklerine karşı daha dirençli olmasını sağlayacak. Bu önemli dokümana katkı sağlayarak, telekomünikasyon sektörü için kritik olan kuantum sonrası döneme hazırlıkta ülkemiz adına öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Turkcell olarak, sektörümüzle ilgili uluslararası standartları belirleyip, bu standartlara uyumu sağlayacak stratejiler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Turkcell Ekonomi Sağlık Gsm

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