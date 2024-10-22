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Turkcell, Kristal Elma Ödülleri'nde 13 Dalda Ödül Kazandı

Turkcell, Kristal Elma Ödülleri'nde 13 Dalda Ödül Kazandı
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36'ncısı düzenlenen Kristal Elma Ödülleri'nde Turkcell, GNÇ uygulamasıyla 4 ödül kazanırken, lifebox, Superonline ve fizy gibi ürünleriyle toplam 13 ödül aldı. Turkcell'in başarısı, tüketici odaklı iletişim stratejileriyle destekleniyor.

36'ncısı düzenlenen Kristal Elma Ödülleri'nde Turkcell 13 ayrı dalda ödül aldı. GNÇ uygulaması 2 ayrı kampanya ile 4 ödül alırken, lifebox, Superonline ve fizy gibi Turkell dünyasına ait ürün ve hizmetler de 8 dalda ödül kazandı.

Kristal Elma Ödülleri'nin 36'ncısı gerçekleştirildi. Turkcell farklı kategorilerde toplam 13 ödül aldı. Turkcell GNÇ uygulamasının "Nasıl Anlatsak Çalışır" kampanyası 4 dalda, "Yatay Koysak Bile Çalışır" kampanyası ise bir dalda Kristal Elma ödülü kazandı. Turkcell aynı zamanda, Kristal üyelerinin belirlediği ve 10 reklam verene yönelik verilen ödülü kazanan markalardan da biri oldu.

"Turkcell'in 'yeni kalma' becerisinin ve 'hep daha iyiyi bulma' isteğinin bir sonucu"

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan da böylesi prestijli bir organizasyonda 13 ödül kazanmaktan ötürü duydukları mutluluğu ifade ederek şöyle dedi: "Günümüzde tüketiciler çok sayıda gürültülü mesaja maruz kalıyor. Bu durumda hedef kitlede gönül ve zihin payını istenen seviyede tutmamın, doğru içgörülerden beslenen üretici içerikler üretmekten geçtiğini düşünüyorum. Kendi yol haritamızın her bir parçasını creativiteyi önemseyen motivasyonla çalışıyoruz. Nihayetinde hedeflediğimiz algıya hizmet eden bu çalışmaları hem etkisi hem de bütçesi açısından 'iletişim yatırımı' olarak tanımlıyoruz. Sonuçları itibariyle 'iletişim yatırımları'nı da altyapı yatırımları kadar önemsiyoruz. Kristal Elma organizasyonunda kazandığımız 13 ödül hem bu ciddiyetin hem de Turkcell'in 'yeni kalma' becerisinin ve 'hep daha iyiyi bulma' isteğinin bir sonucu. Bu başarı yolculuğunda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, birlikte yol yürüdüğümüz ajansımıza ve değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Her yıl Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen ve birçok dalda reklam sektöründeki başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Kristal Elma'da Turkcell; 3 kristal, 5 gümüş ve 4 bronz ödül aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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