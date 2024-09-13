Turkcell, 2024'ün ikinci çeyreğinde faturalı abone sayısını artırdı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2024'ün ikinci çeyreğinde faturalı abone sayısının 477 bin arttığını, son bir yılda ise 1,8 milyona ulaştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları paylaşan Turkcell, güçlü sonuçlar elde ederek, mobil ve sabit hizmetlerde büyümeye devam etti.

Turkcell, 30'uncu yıl kutlamaları çerçevesinde hayata geçirdiği kampanyalarla mobil abone kayıp oranını yüzde 1,5 ile son altı yılın en düşük seviyesine çekti. Sabit geniş bant tarafında ise fiber abonelerde 42 bin net artış sağlanarak, toplam fiber abone sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Yılın ikinci çeyrek döneminde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye'deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda dirençli bir performans sergileyen Turkcell'in grup gelirleri yılın 2. çeyreğinde 34,9 milyar lira olurken, 14,9 milyar TL FAVÖK ile yüzde 42,6 FAVÖK marjı elde edildi.

Net kar ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetiminin katkısıyla 2,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Paycell ve Financell markalarıyla sunduğu techfin alanındaki faaliyetleri de Turkcell'in ikinci çeyrekteki finansal sonuçlarına güçlü katkı sağladı.??????? Financell'in gelirleri yıllık bazda yüzde 33,9 artışla 947 milyon liraya ulaşırken, Paycell'in güvenli ödeme çözümleri yıllık bazda yüzde 15,8 büyüdü.

"Sonra Öde" hizmetinin işlem hacmi yüzde 34 artarak 2,6 milyar lira olurken hizmete sunulduğundan bu yana yüksek talep gören POS çözümleri, işlem hacmindeki yüzde 86 artışla ürün portföyündeki yerini güçlendirmeye devam etti.

Yılın ikinci çeyreğinde yılın 346 bin net mobil abone

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, güçlü operasyonel performanslarını yılın ikinci çeyreğine de taşıdıklarını belirtti.

Müşteri odaklı aksiyonları ve sundukları yenilikçi hizmetlerle yılın ikinci çeyreğinde 346 bin net mobil abone kazandıklarını kaydeden Koç, "Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Koç, şirketin operasyonel başarısına dikkati çekerek, "Telekom alanında liderlik ana odağımızın yanı sıra, veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir enerji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına da büyük önem verdik. Uçtan uca teknoloji sağlayıcısı konumumuzu büyütme hedefimizle, teknolojinin ilerlemeyi tetiklediği bir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Techfin alanındaki faaliyetlerimiz ile sunduğumuz yenilikçi hizmetler hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin hayatlarına değer katıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki iştiraklerinin satışına ilişkin bilgi veren Koç, 2023 sonunda duyurdukları satış sürecini 9 Eylül'de tamamladıklarını ve bu kapsamda Türkiye'ye ilk etapta 524,3 milyon dolar döviz girişi sağladıklarını bildirdi.

Koç, "Ukrayna'da 2022'den bu yana daha da şiddetlenen savaş koşulları da göz önüne alındığında, Turkcell olarak bu süreci başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerin ihtiyaçlarını doğrultusunda, yenilikçi ve kapsamlı çözümler sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Koç, "Şirketimizin 30. yılına güçlü adımlarla devam etmenin gururuyla, 'Her şey Turkcell'le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor' diyoruz. Üstün mobil ve sabit altyapımızın yanı sıra insanlardan nesnelere, teknoloji ekosisteminden sosyal sorumluluğa uzanan pek çok yatırımımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.