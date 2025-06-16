Türkçe Büyük Dil Temel Modeli için 50 Milyon Lira Hibe Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı'nı başlattıklarını ve proje başına 50 milyon liraya kadar hibe vereceklerini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından "Sektörel Türkçe Büyük Dil Modeli Geliştirme Çağrısı Duyurusu"nun detaylarını paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi ile kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmenin en önemli hedefleri olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz doğrultusunda 'Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı'nı başlatıyoruz. Proje başına 50 milyon liraya varan hibe desteği sunacağımız çağrıyla hem yapay zekada Türkçe'nin temsil gücünü artıracak hem de sektörlerimize özel çözümler sunacak büyük dil modelleri geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tahkim edeceğiz. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinin şekillendirdiği yeni dijital çağın öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya, güvenilir ve yüksek katma değerli çözümlerle yapay zeka ekosistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Son başvuru tarihi 29 Ağustos."

Paylaşımda verilen bilgilere göre, çağrıyla, bağımsız büyük dil modeli ekosistemi, üretken yapay zekanın etkin şekilde kullanımı, büyük dil modellerinin alanlara özgü spesifik sektörel olarak uyarlanması ve Türkçe büyük dil modeli kabiliyetinin ülke geneline yayılması hedeflendi.

Çağrıya başvurular, rip.sanayi.gov.tr adresinden yapılabiliyor.