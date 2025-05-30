Türk Turizminde Kurban Bayramı Rezervasyonlarında Rekor Doluluk

Türk turizm sektörü, Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa ulaşarak yeni sezon için rekor beklentilerini güçlendirdi.

Geçen yıl 62 milyon 232 bin 447 turist ve 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar gelirle rekor kıran turizm sektörü, yılbaşı, sömestir ve Ramazan Bayramı gibi tatil dönemlerini beklentilerin üzerinde geçirerek 2025'e iyi giriş yaptı.

Başarılı süreci sürdürmek için yönünü bu kez Kurban Bayramı'na çeviren sektör, bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyondaki doluluk oranını yüzde 90'a kadar çıkardı.

Yaz tatili döneminin hemen başında gelen bu haber, sektörün sezona dair hedeflerine ulaşmada adeta işaret fişeği oldu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, sezonu erken açtıkları Ramazan Bayramı tatilinin sektör için verimli geçtiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilini de güzel geçireceklerine inandıklarını ifade eden İşler, "Turizmcinin yüzü her Kurban Bayramı'nda güler. Şimdiden erken rezervasyon fırsatlarıyla doluluklarımız yüzde 90'lara gelmiş durumda." dedi.

Rezervasyonlarda yüzde 15 artış

İşler, Türkiye'deki turizm çeşitliliğinin fazla olduğunu ve her bütçeye uygun tatil paketlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin geçen yıl turizmde rekor kırdığını ve sektördeki başarısını her yıl yükselttiğini anlatan İşler, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı rezervasyonlarında önceki yıla göre yüzde 15 artış var. Bu oran gittikçe artıyor. Kurban Bayramı'ndaki yüzde 90 doluluk oranından sonra Türk turizmi 2025'te yeni rekor kırmaya başlayacak. İnşallah Türk turizmi bu sezondan sonra düzlüğe çıkacak. Ülkemizin çevresinde barış rüzgarlarının artması ve Türkiye'nin merkez ülke olması sektöre yansıyor. Türkiye'nin turizmi bu atmosferde daha büyük başarılara imza atacak. Bundan sonra Türk turizmi otobana çıkıyor. Büyük hızla 2025'in sonunu yeni rekorla kapatacağız."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan da Türkiye'nin kaliteli turizm hizmeti bulunduğunu anlattı.

Son zamanlarda iç turizmde hareketliliğin yaşandığını kaydeden Ceylan, "Türkiye her zaman olduğu gibi Avrupa'nın bir numaralı turizm cennetidir. İnşallah turizm rekoru kırarız. Tesislere ve otellere baktığımızda ciddi doluluk görüyoruz. Bayramdan sonra asıl turisti göreceğiz. Bayramda yoğun hareketlilik olacak. Sezon başından bu yana rakamlar yükselerek gidiyor. Yılın 6 aylık rakamlarını değerlendirmek daha doğru olacak ama Ege kıyılarımıza baktığımızda ciddi hareketlilik var." diye konuştu.