Türk ticaret heyetinin Fildişi Sahili ziyaretinde yeni yatırım fırsatlarına odaklanılacak

Güncelleme:
Türk iş insanlarından oluşan ticaret heyetinin Fildişi Sahili'ne yapacağı ziyaret kapsamında birçok sektörde iş görüşmelerinin yapılması, inşaattan tekstile kadar birçok alanda işbirliği fırsatlarının ele alınması hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkiler, son 22 yılda hızlı şekilde gelişerek ülkenin dış ekonomi politikasında öncelikli başlıklardan biri haline geldi.

Türkiye, 2003 yılında Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden yatırımların ve teknoloji transferinin teşvik edilmesine kadar birçok alanda strateji belirledi.

Bu doğrultuda atılan adımlarla Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi, geçen yılın sonunda 37 milyar dolara yükseldi. Bu hacmin "kazan-kazan" stratejisiyle 2028'de 50 milyar dolara yükseltilmesi hedefiyle gerek üst düzey gerekse ticaret heyetleri aracılığıyla görüşmeler sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye, yıl boyunca karşılıklı ziyaret, görüşme ve forumlarla Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarına devam etti.

Birçok sektörde ikili temaslara odaklanılacak

Yılın son ayında da bu ülkelerle ticari temaslara ağırlık veriliyor. Bu kapsamda ihracatta hedef ülkeler arasında yer alan Fildişi Sahili'ne yönelik bir ticaret heyeti programı organize edildi.

Yarın başlayacak program kapsamında heyetin, 18 Aralık'a kadar ülkenin en büyük kenti Abidjan'da iş görüşmeleri yapması bekleniyor. Bu görüşmelerde, ticarette pazar payının artırılması, yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla inşaat ve yapı malzemeleri, otomotiv ve yedek parçaları, metal, makina, kağıt, mobilya, enerji, ambalaj, gıda, bilgi teknolojileri, tekstil, sağlık, kimya, kozmetik ve plastik eşya sektörlerine odaklanılacak. Bu sektörlere ilişkin ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Hedef 1 milyar dolarlık ticaret hacmi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Fildişi Sahili ile ticaret, 2001 yılından itibaren artış eğiliminde. Bu ülkeyle ticaret hacmi, geçen yıl 2023'e göre yüzde 37,6 artışla 813 milyon dolar oldu. Ülkeyle halihazırda 1 milyar dolarlık ikili ticaret hedefleniyor.

Fildişi Sahili'ne ihracatta geçen yıl 35 milyon 224 bin dolarla "petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar" ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 14 milyon 351 bin dolarla "çimento", 14 milyon 169 bin dolarla "toprak, taş, metal gibi yoğurma, kırma, kalıplama makineleri" izledi.

Türkiye ise aynı dönemde bu ülkeden en çok 295 milyon 522 bin dolarla "kakao dane ve kırıkları" satın aldı. Bu ürünü de 156 milyon 650 bin dolarla "tabii kauçuk vb.", 44 milyon 301 bin dolarla "kakao hamuru" takip etti.

Türkiye'den "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk ziyaret yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında bu ülkeyi ziyareti, Türkiye'den "Cumhurbaşkanı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. Bu ziyaret, ticari ilişkileri hızlandırırken, bu ülkeyle birçok anlaşma da imzalandı.

Fildişi Sahili, Sahra Altı Afrika'da önemli bir ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu ülke, Türkiye ile ticaret hacmi bakımından Batı Afrika'da Nijerya'dan sonra ikinci, Fransızca konuşulan ülkeler arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Türk yatırımcılar için bu ülke, özellikle inşaat, otomotiv, kozmetik ve tekstil sektörü önemli işbirliği potansiyeli barındırıyor. Ülke, çok sayıda sosyal konut, ofis kullanımı için uygun binaların inşaatından çimento üretim tesislerine kadar çeşitli alanlardaki yatırımlarda fırsat sunuyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
