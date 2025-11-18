Haberler

Türk Telekom'dan Kadın Girişimcilere Dijital Destek

Güncelleme:
Türk Telekom, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle 81 ilde 15 bin kadına eğitim vermeyi hedefliyor. Proje kapsamında girişimci kadınların dijital becerilerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için hibe değerlendirme sürecine geçildi.

Türk Telekom, 'Dünya Girişimci Kadınlar Günü' öncesinde yaptığı açıklamalarda, 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesini hedefleyen ve kadınların dijital ekosistemdeki konumlarını güçlendirmelerini destekleyen 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinde hibe değerlendirme sürecine geçildiğini duyurdu.

Türk Telekom, hayata geçirdiği 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara kendi işlerini kurma ve dijital dünyada büyütme imkanı veriyor. Şirket, 19 Kasım 'Dünya Girişimci Kadınlar Günü' öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Dijitalde Hayat Kolay projesi 2025 yılı programı kapsamında mentörlük sürecinin tamamlandığını ve hibe değerlendirme sürecine geçildiğini duyurdu.

"Girişimci kadınların dijital yolcuğuna eşlik etmeye kararlıyız"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir şirket olarak, teknolojinin toplumsal gelişim için taşıdığı dönüştürücü güce inanıyor, hayata geçirdiğimiz 'Türkiye'ye Değer' projelerle, kadınların dijital ekosistemde daha güçlü bir şekilde yer almasını önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle 2019'dan bu yana binlerce girişimci kadına dijital becerilerini geliştirmeleri, markalarını büyütmeleri ve işlerini geleceğe taşımaları için hem eğitim hem de rehberlik sağlıyoruz. 'Dünya Girişimci Kadınlar Günü'nü kutladığımız bugünde, projenin hibe programının, kadınların dijital dünyada kendi başarı hikayelerini yazmaları için yeni bir kapı açmalarına olanak tanımasını diliyoruz. Daha fazla kadının hayallerini gerçeğe dönüştürmesine destek olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimler, mentörlük ve hibe programı süreci ile girişimci kadınlar dijitalde güçleniyor

Yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına ulaşılması planlanan proje kapsamında, 18 yaş ve üzeri, dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış, girişimci kadınlar arasından belirlenen 40 girişimci, 2 hafta süren mentörlük desteğinden yararlandı. Mentörlük sürecinde kadınlara; ürün veya hizmet için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, uygun görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrimiçi reklam kampanyalarının oluşturulması, çevrimiçi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konuları içeren uygulamalı eğitimler verildi. Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 girişimci kadına ise toplam 2 milyon TL iş geliştirme hibesi verilecek. Dijitalde Hayat Kolay projesi ile 2019 yılından bu yana teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya dijital dünyaya adım atma konusunda desteğe ihtiyacı olan 40 bin girişimci kadına ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
