Türk Telekom'dan Girişimci Kadınlara Hibe Fırsatı

Türk Telekom, girişimci kadınların dijital ekosistemde güçlenmesini amaçlayan Dijitalde Hayat Kolay projesinde hibe değerlendirme sürecine geçildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi insan odaklı çözümlerle toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla "Türkiye'ye Değer" projeler yürütüyor.

Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Dijitalde Hayat Kolay projesiyle kadınlara kendi işlerini kurma ve dijital dünyada büyütme imkanı sunuyor.

Yıl sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına ulaşılması planlanan proje kapsamında, 18 yaş ve üzeri, dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış, girişimci kadınlar arasından belirlenen 40 girişimci, iki hafta süren mentörlük desteğinden yararlandı.

Bu süreçte kadınlara, ürün veya hizmet için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, uygun görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrim içi reklam kampanyalarının oluşturulması ve pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konuları içeren uygulamalı eğitimler verildi.

Projenin 2025 yılı programı kapsamında mentörlük sürecini tamamlayan şirket, hibe değerlendirme dönemine geçti. Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 girişimci kadına, toplam 2 milyon lira iş geliştirme hibesi verilecek.

Dijitalde Hayat Kolay projesiyle 2019 yılından bu yana teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya dijital dünyaya adım atma konusunda destek ihtiyacı bulunan 40 bin girişimci kadına ulaşıldı.

Kadınlara hem eğitim hem de rehberlik sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini ve teknolojinin toplumsal gelişim için taşıdığı dönüştürücü güce inandıklarını belirtti.

Sancaktaroğlu, "Hayata geçirdiğimiz Türkiye'ye Değer projelerle, kadınların dijital ekosistemde daha güçlü bir şekilde yer almasını önceliklerimizden biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalde Hayat Kolay projesiyle 2019'dan bu yana binlerce girişimci kadına dijital becerilerini geliştirmesi, markalarını büyütmesi ve işlerini geleceğe taşıması için hem eğitim hem de rehberlik sağladıklarını aktaran Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"Dünya Girişimci Kadınlar Günü'nü kutlarken, projenin hibe programının, kadınların dijital dünyada kendi başarı hikayelerini yazması için yeni bir kapı açmasına olanak tanımasını diliyoruz. Daha fazla kadının hayallerini gerçeğe dönüştürmesine destek olarak, ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."