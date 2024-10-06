Üye Girişi
Haberler

Türk Telekom'dan Disleksiye Dikkat Çeken Proje

Türk Telekom'dan Disleksiye Dikkat Çeken Proje
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için basketbol maçında özel tişörtler giyerek farkındalık oluşturdu. Şirket, 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulaması ile özel gereksinimli bireylere destek oluyor.

Türk Telekom, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada, anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dezavantajlı grupları desteklemeye devam ediyor.

Dil temelli öğrenme bozukluğu olan disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamasının geliştirilmesini destekleyen şirket, toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarıyla disleksili bireylerin yanında olmayı sürdürüyor.

Takım, 5 Ekim'de Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya, özel tişörtlerle çıktı.

Oyuncuların isimleri, sanatçı Daniel Britton'ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı "Dyslexia" fontuyla tişörtlerine yazıldı.

Oyuncular karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan "Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada" ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı.

Karakter çizgilerinin yüzde 40'ının görünmez olduğu font, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sunuyor.

Açıklamada, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, teknoloji birikimlerini yaşamın tüm alanlarına aktarıp "Türkiye'ye Değer" katmaya odaklandıklarını aktardı.

50 farklı bilişsel çalışma, 300'den fazla egzersizin bulunduğu Smartex, özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarından oluşuyor.

Uygulama, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarını, kişisel öğrenme hızlarına ve kişisel öğrenme metotlarına uygun biçimde karşılayabilmelerine olanak tanıyor.

Ücretsiz olarak erişilebilen uygulamada disleksi, disgrafi, diskalkuli ve dil konuşma bozukluğu bölümleri bulunuyor.

Disleksinin, bireylerin öğrenme süreçlerinde yarattığı zorlukların farkında olduklarını kaydeden Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak geliştirilmesini sağladığımız 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamamızla uzun zamandır disleksili bireyleri destekliyoruz. Bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına da sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için sporun birleştirici gücünden faydalanmak istedik. Basketbol takımımızın müsabakasında verdiğimiz mesajın, disleksili bireylerin karşılaştığı güçlükleri anlamak için büyük bir empati oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

Türk Telekom Teknoloji Ekonomi Yaşam Spor

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title