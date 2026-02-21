Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile yaptığı görüşmede, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik. Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk."

Kaynak: AA / Mert Davut
