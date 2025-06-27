Türk-Rus Ekonomik İşbirliği İçin Yeni Protokol İmzalandı

Türk-Rus Ekonomik İşbirliği İçin Yeni Protokol İmzalandı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moskova'da yapılan Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik önemli hususları değerlendirdi ve yeni bir KEK Protokolü imzaladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19'uncu Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile birlikte Eş Başkanlığını icra ettiğimiz Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19'uncu Dönem Toplantısını bugün Moskova'da gerçekleştirdik. KEK Toplantısı kapsamında, küresel ekonomiye dair değerlendirmeler, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, enerji, tarım, müteahhitlik, çevre, eğitim ve ulaştırma gibi iki ülke arasındaki ilişkilere dair pek çok hususu üst düzeyde kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Toplantı sonunda da Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacak tüm bu hususları içeren KEK Protokolü'nü imzaladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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