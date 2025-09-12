Türk Reasürans'ın yeni genel müdürü Özgür Bülent Koç oldu.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin reasürans kapasitesini artırmak ve sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla, 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sermayesiyle kurulan Türk Reasürans'ta önemli bir görev değişikliği gerçekleştiği bildirildi.

Kuruluşundan bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Selva Eren'in 11 Eylül Perşembe günü itibarıyla görevini devrettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eren'in liderliğinde Türk Reasürans, güçlü bir finansal yapıya ulaşarak yurt içinde lider konuma gelirken, uluslararası alanda da önemli bir yer edindi. Yeni görevine başlayan Özgür Bülent Koç, önümüzdeki dönemde şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini geliştirmeyi, uluslararası reasürans piyasalarındaki etkinliğini artırmayı ve iştirakleri olan Türk Katılım Reasürans ile T-Rupt Teknoloji'nin yanı sıra teknik işleticiliğini üstlendiği Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) aracılığıyla sektöre ve ülke ekonomisine sağlanan katkıyı güçlendirmeyi hedefliyor."

Açıklamada, bugün itibarıyla Türk Reasürans Genel Müdürlük görevini devralan Özgür Bülent Koç'un, 29 yıllık kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında sigorta ve reasürans sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğu, iyi derecede İngilizce bildiği kaydedildi.