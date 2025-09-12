Haberler

Türk Reasürans'ın Yeni Genel Müdürü Özgür Bülent Koç Oldu

Türk Reasürans'ın Yeni Genel Müdürü Özgür Bülent Koç Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Reasürans, Selva Eren'den görevi devralan Özgür Bülent Koç'un liderliğinde, sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı ve uluslararası alanda etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Türk Reasürans'ın yeni genel müdürü Özgür Bülent Koç oldu.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin reasürans kapasitesini artırmak ve sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla, 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sermayesiyle kurulan Türk Reasürans'ta önemli bir görev değişikliği gerçekleştiği bildirildi.

Kuruluşundan bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Selva Eren'in 11 Eylül Perşembe günü itibarıyla görevini devrettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eren'in liderliğinde Türk Reasürans, güçlü bir finansal yapıya ulaşarak yurt içinde lider konuma gelirken, uluslararası alanda da önemli bir yer edindi. Yeni görevine başlayan Özgür Bülent Koç, önümüzdeki dönemde şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini geliştirmeyi, uluslararası reasürans piyasalarındaki etkinliğini artırmayı ve iştirakleri olan Türk Katılım Reasürans ile T-Rupt Teknoloji'nin yanı sıra teknik işleticiliğini üstlendiği Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) aracılığıyla sektöre ve ülke ekonomisine sağlanan katkıyı güçlendirmeyi hedefliyor."

Açıklamada, bugün itibarıyla Türk Reasürans Genel Müdürlük görevini devralan Özgür Bülent Koç'un, 29 yıllık kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında sigorta ve reasürans sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğu, iyi derecede İngilizce bildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler: Harekete geçebiliriz
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Charlie Kirk'ün katilini yakaladık, idam cezası almalı

ABD'yi karıştıran cani yakalandı! Trump'ın ilk isteği "idam" oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.