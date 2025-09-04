Türk Perde İhracatı 65,7 Milyon Doları Aştı

Türkiye, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 65,7 milyon dolarlık perde ihracatı yaptı. Türk perdeleri, bu dönemde Avrupa ülkeleri ve ABD'nin tercihi oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılı itibarıyla küresel pazar büyüklüğü 1,8 trilyon doların üzerinde olan tekstil sektörünün, 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 7,4 büyüyerek 3 trilyon doları aşması bekleniyor.

Türk tekstil sektörü de üretim gücü açısından dünyada önemli bir konumda. Bu alanda moda, marka eksenli ve katma değeri yüksek ürünler üretiliyor.

Sektör ürünleri içinde önemli bir grubu oluşturan perdeler ise gerek üretim çeşitliliği gerekse estetik açıdan birçok ülkenin dikkatini çekiyor.

Türk perde sektörünün yüksek üretim kapasitesi ve tasarımdaki gücü, ihracat rakamlarına da yansıyor. Dünyanın önde gelen ülkelerinde pencereler Türk perdeleriyle süsleniyor.

Dış ticaret fazlası elde edildi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye, Özel Ticaret Sistemi kapsamında 2020-2024 döneminde 65,7 milyon dolarlık perde ihracatı yaptı. Bu dönemdeki perde ithalatının tutarı ise 2,1 milyon dolar oldu. Böylelikle Türkiye, söz konusu üründe 63,6 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Bu yılın 7 ayında ise yaklaşık 4 milyon dolarlık perde ihracatı yapıldı. İthalat da 231,7 bin dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin bu üründe elde ettiği dış ticaret fazlası 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

7 ayda en fazla perde ABD'ye satıldı

Türkiye, son 5 yılda en fazla perde ihracatını Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yaptı. Bu dönemde Almanya'ya ihracat 19 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 11,3 milyon dolarla İngiltere, 6,7 milyon dolarla Fransa ve 6,6 milyon dolarla ABD izledi.

Bu yılın 7 ayında ise perde ihracatında 669,8 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 527 bin dolarla Avusturya, yaklaşık 496 bin dolarla İngiltere ve 433,3 bin dolarla Almanya takip etti.

Türkiye'nin 2020-2024 döneminde "perdeler, pamuktan (örme veya kroşe olmayan)" ürününde dış ticaret verileri (dolar) şöyle: