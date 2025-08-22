Türk Müteahhitler Yurt Dışında Rekor Projeler Üstleniyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerince yurt dışında üstlenilen projelerin Türkiye'nin uluslararası itibarı ve rekabet gücünün göstergesi olduğunu bildirerek, "Türk müteahhitlerimizin ortaya koyduğu performans, hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceğine dair umut verici bir tablo çiziyor." ifadesini kullandı.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektörü dergisi ENR tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirten Eren, "Küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar gibi zorluklar, başarılarımızın önünde bir engel değil, aksine, sınırları aşma, yeni pazarlara açılma ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

Eren, dünyanın en büyükleri arasına giren 45 Türk firmasının listede tırmandığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerinin 2024 yılında toplam 137 ülkede 31 milyar doların üstünde yeni proje üstlenmiş olması da bunu destekliyor. Üstlenmiş olduğumuz her bir projeyi sadece bir inşaat çalışması değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarının ve rekabet gücünün somut bir göstergesi olarak görmekteyiz. Bu nedenle Türk müteahhitlerimizin ortaya koyduğu performans, hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceğine dair umut verici bir tablo çiziyor. Bizler, her koşulda yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarımızla bu başarıları artırmaya devam edeceğiz."