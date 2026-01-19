Haberler

Türk Metal Sendikası, MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Metal Sendikası, MESS ile Grup Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldığını duyurdu. Sendika, müzakerelerde ücret artışları ve sosyal haklar konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Grup Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, MESS ile Grup Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerin 13 Ekim 2025'te başladığı belirtilerek, 8 Aralık 2025'teki oturumda da anlaşılmaması üzerine taraflar arasında uyuşmazlık tutanağının tutulduğu anımsatıldı.

Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin hükümler ile sosyal haklara yönelik maddelerin geldiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde o güne kadar yapılan 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ile sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelik, sendikamızın teklif ettiği şekliyle kabul edilmişti. Görüşmelerde 33 ana madde, 2 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ile 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı."

Açıklamada, resmi arabulucunun da tarafları uzlaştıramadığı ve arabulucunun raporunun bugün sendikalara ulaştığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için grev kararı almıştır. Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ayrıca, sendikamız sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine de aynen devam edecektir."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış