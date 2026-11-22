TÜRK limanlarına ocak- ekim döneminde 50 bin 859 gemi yanaştı. Bunların 19 bin 530'unu Türk bayraklı, 31 bin 329'unu yabancı bayraklı gemiler oluşturdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türk limanlarına Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de 48 bin 821 ve 2021'de 51 bin 199 gemi uğradı. 2022'de limanlara uğrayan gemi sayısı 58 bin 52 olarak kayıtlara geçti. Limanlara uğrayan gemi sayısı 2023'te 60 binin üzerine çıkarak 60 bin 195 oldu. Limanlara 2024'te de 60 bin 594 gemi uğradı.

SON 7 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Geçen yıl limanlara uğrayan gemi sayısı 62 bin 656'ya çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türk limanlarına 2025'te yanaşan 62 bin 656 geminin 21 bin 907'sini Türk bayraklı, 40 bin 749'unu ise yabancı bayraklı gemiler oluşturdu. Limanlara uğrayan gemi sayısı bu yıl ocak- ekim döneminde 50 bin 859 olarak kayıtlara geçti. Bu gemilerden 19 bin 530'u Türk bayraklı, 31 bin 329'u da yabancı bayraklı oldu.

GEMİLERLE EN ÇOK AVRUPA'YA ARAÇ TAŞINDI

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı ise 2024'te 706 bin 387, 2025'te 724 bin 726 oldu. Türkiye'ye geçen yıl yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle 359 bin 923 araç gelirken, ülkeden 364 bin 803 araç ayrıldı. Bu yıl 10 Ekim itibarıyla Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı 576 bin 953 olarak kayıtlara geçti. Gemilerle 287 bin 30 araç gelirken 289 bin 923 araç ülkeden ayrıldı. Ro-Ro gemileriyle taşınan araçların çoğu Trieste, Bari, gibi Avrupa hatlarıyla gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı