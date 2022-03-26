Türk kumaşı, yerli yazılımla sanal evrende kıyafete dönüşerek alıcıya ulaşıyor

BURSA (AA) - Bursa'da bir firma tarafından geliştirilen yerli yazılım, üretici ve yabancı alıcıyı "teknolojik pazar yerinde" bir araya getirerek ihracatın daha az maliyetle artırılmasını hedefliyor.

BTB GLOBAL firmasının geçen hafta düzenlenen Bursa Tekstil Show Fuarında tanıttığı "Fabriclook" uygulaması, Türk kumaş üreticileri ile yabancı alıcıları sanal evrende bir araya getiriyor.

Sanal platformun, kumaş üreticilerinin tüm koleksiyonlarını, videolarını ve ürünlerine ait teknik özellikleri sisteme kolayca yüklemelerine olanak sağlamasının yanı sıra kumaşlar, "manken avatarlar" üzerinde kıyafet olarak deneyimlenip yabancı alıcılara pazarlanıyor.

Projenin koordinatörü ve programın yazılımcısı Can Paçacı, AA muhabirine, uygulamanın toptan kumaş alıcıları ile üreticileri bir araya getiren B2B (işletmeden işletmeye) platformu olduğunu söyledi.

Çeşitli fuar ve organizasyonlarla kumaş üreticileri ile alıcıları yıllardır fiziki ortamda bir araya getirdiklerini anlatan Paçacı, "İki tarafın da sorun ve isteklerini çok iyi bildiğimiz için bu uygulamayı geliştirdik. Uygulama üç boyutlu avatar, metaverse deneyimi yaşatıyor. Sisteme üye onaylı alıcılar uygulamada yer alan farklı avatarlara gömlek, etek, pantolon gibi elbise formundaki kumaşları giydirip kumaşın nasıl durduğunu görebiliyor. Kumaşın bütün detayları yani örme, dokuma, baskı veya işlenmiş olup olmadığı hatta ipliğine kadar detaylı şekilde görülebiliyor. " ifadesini kullandı.

"Üreticiye zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor"

Paçacı, üretici firmaların, yeni bir koleksiyon ürettiğinde yurt dışındaki alıcılara kartela veya numune göndermeye çalıştığını aktararak şöyle devam etti:

"Bu durumda kargo ve lojistik maliyetleri, uzun ulaşım süreleri gibi problemler ortaya çıkıyor. Fuar veya B2B görüşmelerde numune ve kartela talepleri alan firmaların bir çoğu etkinlik sonrasında bu talepleri yerine getiremiyor. Bu platform sayesinde fiziki kartela ve numune transferlerini en aza indirgeyip üreticilerimize zaman ve maliyetten tasarruf sağlarken alıcılar için de kendilerine uygun kumaşlara daha kolay ulaşma ve bunları deneyimleme seçeneği sunuyoruz. Yapay zeka destekli uygulamada yer alan özellik sayesinde alıcılar, herhangi bir kumaşın fotoğrafını çekip uygulamaya yüklediğinde bunu sistemde yer alan hangi firmanın üretebileceğine dair en yakın eşleştirmeye ulaşabiliyorlar. Öncelikli hedefimiz Türk üreticilerini dünyadaki alıcılarla buluşturmak. Tamamen ihracata yönelik bir uygulama geliştirdik. Avatar sayılarımız artacak. Bu uygulamayla çanta, ayakkabı gibi gibi tekstile yakın sektörel ürünlerin görselleri de sunulacak".

"Platform hızla büyüyor"

BTB GLOBAL firmasının ortaklarından Fatih Çığ da "Fabriclook" platformunun, uzun yılların sektörel birikimini dijital çağa uygun bir şekilde Türk kumaş üreticilerinin hizmetine sunduğunu, doğrudan ihracatı arttırmaya yönelik bir uygulama olduğunu belirtti.

Firma olarak 30'dan fazla ülkede fiziki organizasyonlar düzenlediklerini, binlerce alıcıyı Türkiye'ye getirdiklerini vurgulayan Çığ, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonların lojistik hizmetlerini, yurt dışı tanıtım operasyonlarını da sürdürüyoruz. Bünyemizde sürekli istihdam edilmiş personelimiz tarafından 6-7 dil konuşuluyor, yabancı alıcılarla iletişimin devamlılığını sağlıyoruz. Ağırlıklı olarak giysilik kumaş, hazır giyim ve ev tekstili sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle tekstil sektöründe uzmanlaştık, dünya üzerinde gitmediğimiz toptancı bölgesi ve tekstil fuarı kalmadı. Birçok yabancı ülkede partnerlerimiz ve çözüm ortaklarımız var. 60 ülkeden yaklaşık 400 yabancı firmanın temsilcilerinin geldiği tekstil fuarında da uygulama büyük ilgiyle karşılandı. Fabriclook bu tecrübeyi aktardığımız, ihracatçımızın ve yabancı alıcının ilgi gösterdiği bir platform olarak hızla büyüyor."