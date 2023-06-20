TÜRK-İŞ ve TİSK Başkanlarından Asgari Ücret Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret rakamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, enflasyonun kontrol altına alınması temennisinde bulunurken, Akkol ise tüm paydaşların faydası için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: İNŞALLAH ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINIR

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret rakamına ilişkin, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik. Bakan bey rakamı açıkladı. Geçen sene temmuz ayında yüzde 30 civarında ara zam verilmişti. Bugün geldiğimiz nokta yüzde 34. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Özellikle katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Enflasyon belli bir noktaya gelmezse bu zammın bir önemi kalmıyor. Marketlerdeki, pazardaki fiyatların kontrol altına alınması temennimizdir. Asgari ücret ülkemize hayırlı olsun" dedi.