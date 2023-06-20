TÜRK-İŞ ve TİSK Başkanlarından Asgari Ücret Açıklaması
Ekonomi Haberleri
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret rakamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, enflasyonun kontrol altına alınması temennisinde bulunurken, Akkol ise tüm paydaşların faydası için azami gayret gösterdiklerini belirtti.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: İNŞALLAH ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINIR
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret rakamına ilişkin, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik. Bakan bey rakamı açıkladı. Geçen sene temmuz ayında yüzde 30 civarında ara zam verilmişti. Bugün geldiğimiz nokta yüzde 34. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Özellikle katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Enflasyon belli bir noktaya gelmezse bu zammın bir önemi kalmıyor. Marketlerdeki, pazardaki fiyatların kontrol altına alınması temennimizdir. Asgari ücret ülkemize hayırlı olsun" dedi.TİSK BAŞKANI AKKOL: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUMTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyerek, "Süreç boyunca tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik. Dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak; hem çalışanımızı, hem işletmecilerimizi, hem de istihdamı gözeten bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. Tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Devletimiz sağ olsun, bu konuda daha önceki uygulamanın devamını sağladı. 500 TL asgari ücret desteği için de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Odağımızı artık, sosyal refah ortamının gelişmesine, ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere taşınmasına ve çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız. TİSK olarak Türkiye'nin Yüzyılı'nda üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız" diye konuştu. ATALAY: DOLAR BAZINDA ASGARİ ÜCRET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMIToplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücrette 500 dolar seviyesini işaret eden açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Vedat Bey'in dolar üzerinden bir açıklaması vardı. Ben yıllardır Türkiye'de yaşıyorum ve Türk parası üzerinden konuşuyoruz. Baktığımız zaman asgari ücret şu anda 486 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin dolar üzerinden en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey değil ama bugünün şartlarında yapılması gereken şey buydu, bunu yaptık" dedi.
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023