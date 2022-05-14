Türk iş kadınlarının başarılarının taçlandığı gecede yazar Sevgi Keleş'e plaket! - Haberler

Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda gerçekleşen törende Dilek İmamoğlu, Sevgi Keleş, Zahide Yetiş, Hülya Hökenek, Bedia Teymur, Wilma Elles, Ece Gürsel, Tuğba Özay ve 45 başarılı girişimci iş kadınına plaket verildi.

KELEŞ: GÜZELLİKLERİN ÇOĞALDIĞI ANLARI YAŞAYALIM

Törende plaket alan yazar Sevgi Keleş konuşmasında, "3. kitabım olan 'Her Gün Bir Mucize'de sıklıkla değindiğim gibi; hayatımıza mucizeleri çekeceğimiz, güzelliklerin çoğaldığı anları yaşayalım" dedi.

"BAŞARI BİR EKİP İŞİ"

Sevgi Keleş ödülünü tüm kadınlar ve kurucu olduğu Sevgi Keleş Danışmanlık & Koçluk Kişisel Gelişim Merkezi adına aldığını, başarının bir ekip işi olduğunu söyledi.

Başarılı yazar, konuşmasını en büyük destekçisi eşi Tolga Keleş'e teşekkür ederek tamamladı.

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