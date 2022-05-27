Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı - Haberler

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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti.

Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksulluk sınırı ise 19.602 TL olurken bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7.836 TL'ye ulaştı

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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