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Türk-İş Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı

Türk-İş Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı
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Türk-İş, ekim ayında açlık sınırının 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırının ise 66 bin 553 lira olduğunu duyurdu. Gıda enflasyonu ve temel gıda maddeleri fiyatlarındaki değişiklikler de açıklandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ekim ayında açlık sınırının 20 bin 432 liraya, yoksulluk sınırının ise 66 bin 553 liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 432 lira, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 66 bin 553 lira ve bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 527 lira olarak hesaplandı.

Aylık gıda enflasyonunu da açıklayan Türk-İş, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 3,03 oranında gerçekleştiğini belirtti. 10 aylık değişim oranı yüzde 41, 57 olarak tespit edilirken, son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 68,07 oldu.

Süt ürünleri grubunda ciddi bir değişiklik görülmedi

Türk-İş tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarına göre günlük tüketimi fazla olan süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay süt ve yoğurt fiyatlarında ciddi bir değişiklik görülmezken, peynir fiyatında kısmi bir artış olduğu tespit edildi. Ancak market raflarında da ürün çeşitliliğinde azalma olduğu gözlemlendi.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller grubu

Türk-İş'in hesaplamalarına göre geçen ay bir miktar azalan dana eti fiyatında bu ay yüzde 5, kuzu eti fiyatında ise yüzde 3 artış olduğu gözlemlendi. Beyaz et olarak nitelendirilen tavuk eti fiyatında da bu ay kilogramda yüzde 3 artış yaşandı. Bir diğer beyaz et türü olan balıkta çeşitliliğin arttığı belirlenirken, mezgit, hamsi, palamut, levrek gibi tezgahlarda yaygın bulunan ve mevsimi olan balık çeşitlerinin kilogram fiyatlarında geçen aya göre yüzde 5 azalma yaşandı. Öte yandan yumurta adet fiyatının bu ay da 4 liranın üzerinde olduğu, kuru baklagillerin grubunda yer alan kuru fasulyenin fiyatında ise yüzde 3'lük bir azalma olduğu gözlemlendi.

Taze sebze-meyve grubu

Araştırmalar sonucunda taze meyve-sebze fiyatlarının bu ay sebze fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldiği görüldü. Türk-İş uzmanları tarafından her ay dikkatle takip edilen patates ve kuru soğan fiyatı bu ay da sabit kaldı. Meyve fiyatlarında ortalamada yüzde 22,5 azalma tespit edilirken, sebze fiyatlarında ise ortalamada yüzde 21'lik artış tespit edildi. Sebze ortalama kilogram fiyatı 50,21 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 53,12 lira oldu. Bu ay 24'ü sebze, 8'i meyve olmak üzere 32 üründeki fiyat değişiminin dikkate alındığı hesaplamalar sonucu meyve-sebze ortalama kilogram fiyatının 50,94 lira olarak gerçekleştiği tespit edildi.

Ekmek fiyatında ise herhangi bir değişiklik görülmezken, makarna fiyatında yüzde 7,5 ve un fiyatında yüzde 5'lik bir artış oldu. Pirinç, bulgur ve irmiğin fiyatında ise ciddi bir değişiklik görülmedi. Ayrıca temel yağ ürünleri içerisinde gösterilen ayçiçek yağında geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gözlemlenmedi. Diğer bir yağ türü olan tereyağının kilogram fiyatında yüzde 2,5'lik bir artış gözlemlenirken, zeytinyağ ve margarinin fiyatı sabit kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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