Türk-İş Başkanı Atalay: Toplantıya katılmıyorum

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına ilişkin, "Bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmaz; ama bu bir protesto veya bir sabote değil" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde düzenlenen Çalışma Hukuku Buluşmalarına katıldı. Atalay, asgari ücretle ilgili, "Öyle bir noktaya geliyor ki televizyonlar, gazeteler, 'Asgari ücret görüşmelerinde ne istiyor ne alacak' diyor. Asgari ücret görüşmesi bitiyor, kimse işverenlere, hükümete ağzını açmıyor, diyor ki 'Türk-İş almadı.' Ne oyum var orada ne yetkim var ne de sözüm dinleniyor. Arkadan da Başkanlar Kurulunu topluyorlar, canlı yayında zarfı açıyorlar, olanı söylüyorlar. Ona rağmen bu işin altından kalkamadık. Yine ihale bize kalıyor. Geçen sene, bundan 1 sene evvel, Bakan Bey Balıkesir'de bir iş kazasından dönüyor. Ramazan Bey'i arıyor. 'Ramazan Bey gel, Çalışma Genel Müdürü şu anda burada' diyor. Mehmet Bey arıyor Ramazan Bey'i, 'Asgari ücreti açıklayacağız' diyor. 'Ne oldu?', bilmiyoruz.' 'Kaç para?', bilmiyoruz. Abi biz konu mankeni miyiz? 'Gel' diyorsun gel, 'Git' diyorsun git. Öyle olur mu? Demokrasiden yana olmaya devam ederiz. Kimsenin arka bahçesi olmayız. Ama olanları da söylemeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

'RAKAMLARI ORTAYA ÇIKARTIN'

Asgari ücretlileri yalnız bırakmadıklarını belirten Atalay, "Patronların televizyonu var, gazetesi var. Biz işçilerin Allah'tan başka hiç kimsemiz yok. Kime ne anlatacağız ki? Dedik ki 'Asgari ücrete katılmıyoruz.' İçimizde bazı arkadaşlar bana dediler; 'Başkanım asgari ücretliyi bırakmayın.' Bıraktığımız falan yok ki. 2 aydır Türkiye bunu tartışıyor. Böyle yapmakla, bunu konuşmakla, asgari ücretin ne olduğunu, orada bir hükmümüzün olmadığını, yetkimizin olmadığını söylemeye çalıştım yıllardır anlatamadım. Şimdi bunu anlatmaya gayret ediyorum. Asgari ücretlinin sıkıntısını gündeme getirmeye çare arıyorum. Emekli zor durumda, işsiz zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Bugün 2'nci toplantı oluyor. Geçen toplantıda Ramazan Bey Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun bir metnini verdi. O metinde ne var? Diyoruz ki; 'Bir yıl evvel kira neydi, eğitim neydi, ulaşım neydi, gıda neydi? Onları bir ortaya çıkartın, rakamlar belli.' Şimdi bize diyor ki; 'Niye katılmıyorsunuz?' İşte bugün orada bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar; ama bu bir protesto veya bir sabote değil" dedi" diye konuştu.