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Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş

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Asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 TL olarak açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi. Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istediklerini belirten Atalay, Bakan Şimşek'in "Büyüyoruz" mesajlarını tiye alarak "Büyüyorsak, o halde ver arkadaş" ifadelerini kullandı.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında komisyonun 3. toplantısı bugün yapıldı ancak görüşmede yine rakamın gündeme gelmediği ifade edilmişti.

TALEP ETTİKLERİ RAKAMI AÇIKLADILAR

Saat 16.00 itibarıyla kameraların karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay talep ettikleri asgari ücret rakamının 29 bin 583 TL olduğunu söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ

"Asgari ücrete yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı istiyoruz" diyen Atalay, son dönemde yaptığı açıklamalarda ekonominin büyüdüğü mesajını veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i tiye aldı.

"BÜYÜYORSAK O HALDE VER ARKADAŞ"

Bakan Şimşek'in "Büyüyoruz" ifadeleri üzerinden kameralar önünde dikkat çeken bir çıkışta bulunan Atalay "Büyüyorsak, o halde ver arkadaş. Tablo bu" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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