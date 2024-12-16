Üye Girişi
Haberler
İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Türk Hukuk Bürosu MTN, EPTALEX ile Birleşti

Türk Hukuk Bürosu MTN, EPTALEX ile Birleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk hukuk bürosu MTN, merkezi İsviçre'de bulunan EPTALEX ile birleşti. Bu birleşme ile iki hukuk kurumunun kaynakları bir araya getirilerek, uluslararası hukuk alanında yeni başarılar hedefleniyor.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk hukuk bürosu MTN, merkezi İsviçre'de bulunan, Milano, Dubai, Riyad ve Beyrut'ta faaliyet gösteren EPTALEX ile birleştiğini duyurdu.

Yerel ve uluslararası hukuk hizmetleri sunan Türk Hukuk Bürosu MTN ve birden fazla ülkede konumlanan EPTALEX birleşti. Bu sayede MTN Hukuk'un çalışmaları EPTALEX ile entegre olacak. Birleşme ile iki hukuk kurumunun uzmanlığı, kaynakları bir araya getirilerek güçlendirilmiş bir yapının hayata geçirilmesi ve uluslararası hukuk alanında yeni başarılar hedefleniyor.

"Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve tahkim faaliyetlerimiz artacak"

Birleşme ile Türkiye, İtalya, Suudi Arabistan, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 9 ofis, 34 ortak ve 130'dan fazla profesyonelle faaliyet gösterecek olan EPTALEX MTN Hukuk'un, Asya, Avrupa ve Körfez Ülkeleri'nin kesişim noktasında konumlanacağını aktaran EPTALEX MTN Hukuk Ortağı Av. Dr. Umut Metin, "Türkiye'deki güçlü itibarımızı ve uluslararası tecrübemizi, EPTALEX ile birleştirdiğimizi keyifle duyuruyoruz. Bu birleşme MTN Hukuk'un GBL Alliance ile hali hazırda 60 farklı ülkede sunduğu hukuki hizmeti EPTALEX ile yakın coğrafyamızda daha güçlü hale getirmektedir. Belirtilen ülkelerle kültürel, sosyal ve ticari bağımız göz ardı edilemez. Birleşmenin ülkemiz ve bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz. Birleşme, Körfez Ülkeleri, Asya ve Avrupa açısından tam bir merkez olan Türkiye'deki başarılarımızın artmasına imkan verecektir. Yerel ve uluslararası nice uyuşmazlıkta, devralma birleşme işlemlerinde, yabancı yatırımlarda, vatandaşlığa ilişkin konularda, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde kullandığımız dava, arabuluculuk ve tahkim alanındaki faaliyetlerimizde artış olacağına inanıyoruz. EPTALEX ile yaptığımız birleşme, kurumumuz için yeni bir dönemi, bunun yanında Türk Hukuk Dünyası için ilham verecek özgün bir adımı da temsil ediyor" dedi.

"EPTALEX'in geleceği açısından önemli bir karar"

EPTALEX kurucu ortaklarından Jacopo Gasperi ve Carlo Garzia şu değerlendirmeyi yaptı: "MTN Hukuk'un Türk ticari yaşamındaki bilgi birikimi, profesyonel birleşmeye neden olmuştur. Bu yapılanma EPTALEX'in geleceği açısından önemli bir adımdır. Uluslararası fırsatlar ve zorlukların iç içe geçtiği günümüzde, müvekkillerimizin artan ihtiyaçlarına yanıt verme amacı güden iyi planlanmış karşılıklı bir genişleme stratejisinin sonucudur."

"Yatırımcı Türklere ve Türkiye'ye yatırım yapacaklara hizmet sunacağız"

EPTALEX'in Yönetici Ortağı Ramy Torbey de, "MTN EPTALEX birleşmesinden büyük heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, bulunduğumuz tüm ülkelerdeki Türklere ve bulunduğumuz diğer ülkelerden Türkiye'ye yatırım kararı almış veya yatırım ihtimallerini araştıran farklı vatandaşlıklara sahip müvekkillerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Hangi parti ne kadar asgari ücret talep ediyor?
img

Sergen'den canlı yayında bomba Hasan Arat itirafı
img

Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Eski sevgilisini falçatayla yaralayan saldırgan kendi boğazını kesti
Eski sevgilisine falçatayla saldırıp kendi boğazını kesti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para
Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı

Son Dakika Haberleri

Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.