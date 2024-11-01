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Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress'ten Önemli Anlaşmalar

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress'ten Önemli Anlaşmalar
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Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., SunExpress ile komponent havuzu ve iniş takımı bakım anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar, SunExpress'in operasyonel verimliliğini artıracak.

KÜRESEL uçak bakım ve onarım (MRO) sektörünün önemli kuruluşlarında olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Türk Hava Yolları ve SunExpress, Komponent Pool ile İniş Takımı Bakım Anlaşmaları imzaladı.

İmzalanan komponent desteği anlaşmasına göre SunExpress, beş yıl boyunca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş komponent envanteri ve kapsamlı bakım onarım kabiliyetlerine erişim sağlayabilecek. Bu hizmet, SunExpress'in hem Boeing 737NG hem de Boeing 737MAX filolarını kapsayacak olup, komponentler için en uygun şekilde bulunabilirlik sunarak, uçakların yerde geçirdiği süreyi en aza indirecek. Yapılan diğer anlaşma ise SunExpress'in Boeing 737NG filosundaki uçakları için iniş takımı bakımı, tamir operasyonları ve yedek parça teminini kapsıyor. Bu kapsamlı anlaşmalarla birlikte Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., SunExpress'in operasyonel sürekliliğini ve filo hazırlığını desteklerken, SunExpress müşterilerine zamanında ve güvenilir hizmet sunma yetkinliğini daha da güçlendiriyor.

SUNEXPESS'E TEŞEKKÜR

Anlaşmanın imzalanması hakkında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "SunExpress ile 10 yılı aşan ortaklığımız yeni anlaşmalarla güçlenirken, kapsamlı komponent hizmetlerimizle SunExpress'in operasyonel verimliliğini artırmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzmanlığımıza duydukları güven için SunExpress'e teşekkür ediyor ve birlikte Türkiye'nin global havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZ GÜVENİLİR HIZMETE KATKI SAĞLAYACAK'

İş birliğinin devamı hakkında görüş bildiren SunExpress CEO'su Max Kownatzki ise "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile köklü iş birliğimiz, emniyet ve verimliliğe olan bağlılığımızı yansıtıyor. Komponent desteği ve iniş takımları bakımı konularında alacağımız hizmetler, operasyonel güvenilirliğimizi ve performansımızı en yüksek standartlarda sürdürmemize yardımcı olacak. İş birliğimizin operasyonel mükemmelliğe ve müşterilerimize emniyetli ve güvenilir hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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