Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., AirSial ile anlaşmasını genişletti

TÜRK Hava Yolları Teknik A.Ş., Pakistan merkezli havayolu AirSial ile olan iş birliğini Airbus A320ceo filosu için imzalanan yeni komponent pool hizmeti anlaşmasıyla genişlettiğini duyurdu.

Yeni anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., geniş yedek parça ve komponent envanterinin yanı sıra dedike atölyeleri ve dünyanın dört bir yanındaki depolarından yararlanarak, operatörün tüm filosu için kapsamlı komponent bakım ve pool hizmeti sağlayacak. Bu anlaşma, sürekli kapsamı genişleyen iş birliğinin ve iki şirket arasındaki karşılıklı güvenin bir göstergesidir.

'YENİ FIRSATLARLA DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Anlaşma hakkında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, şunları söyledi:

"AirSial ile yenilediğimiz bu anlaşma, iki organizasyon için de anlamlı bir adım. AirSial yönetimini tesislerimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Yetkin teknisyen ve mühendis kadromuzla dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize kapsamlı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. AirSial ile olan iş birliğimizi önümüzdeki yıllarda yeni fırsatlarla daha da güçlendirmek istiyoruz."

'OPERASYON VERİMLİLİĞİNİ ATTIRACAK'

İş birliğinin devamı hakkında, AirSial Yönetim Kurulu Başkanı Fazal Jilani "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile 2020 yılından bu yana emniyet ve teknik yetkinlik temelleri üzerine inşa ettiğimiz başarılı iş birliğimizi genişletmekten ve sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm A320 filomuzu kapsayan bu kapsamlı komponent pool anlaşması, büyüme stratejimizin temel taşlarından biri olup, uçuş ağımızı genişletmeye devam ederken operasyonel verimliliğimizi artıracak ve filomuzdaki uçakların yerde kalma sürelerini en aza indirecektir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin küresel destek altyapısı ve kanıtlanmış uzmanlığı, operasyonlarımızı büyütme yolunda ilerlerken bize büyük bir güven vermektedir. Bu güçlü iş birliğini yeni ufuklara ulaştırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.