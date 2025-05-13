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Türk Hava Yolları, SAAFI Ürününü Kullanan İlk Hava Yolu Şirketi Oldu

Türk Hava Yolları, SAAFI Ürününü Kullanan İlk Hava Yolu Şirketi Oldu
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Türk Hava Yolları, Sompo AXIS Aviation Finance Insurance (SAAFI) ürününü kullanarak havacılık finansmanında önemli bir adım attı. THY, Airbus A350-900 ve A321-271NX uçaklarının finansmanında bu yenilikçi sigorta garantili modeli kullanan ilk hava yolu oldu.

Türk Hava Yolları (THY) yeni alacağı uçaklarının finansmanında "Sompo AXIS Aviation Finance Insurance" (SAAFI) ürününü kullanan ilk hava yolu şirketi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, SAAFI'nın Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı ürününün kullanıldığı ilk finansman yapısına öncülük etti.

Tokyo'da düzenlenen imza töreniyle duyurulan anlaşma, bu yılın başlarında piyasaya sunulan SAAFI ürününün ilk kez kullanılması bakımından havacılık finansmanı alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Anlaşma kapsamında, THY filosuna katılacak Airbus A350-900 ve Airbus A321-271NX tipi uçakların finansmanı için JP Lease Japon öz sermaye temini görevini üstlenirken, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ise kreditör olarak katılım sağlayacak.

Söz konusu kredi, SAAFI sigorta kuruluşları Sompo ve AXIS tarafından sağlanan yüzde 100 sigorta garantili havacılık finansmanı ile güvence altına alınacak. Bu finansman yapısı, Japon öz sermayeli finansal kiralama modeliyle birleştirilerek THY'nin toplam finansman maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ile İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, SAAFI ürününün lansman müşterisi olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şeker, "Sigortacılarımız Sompo ve AXIS, sigorta brokerimiz Willis ve uzun yıllardır güvenilir iş ortaklarımız olan SMBC ve JP Lease'in katkılarıyla bu yenilikçi finansman modelini hayata geçirdik. THY olarak, filo yenileme ve büyüme stratejilerimizi destekleyen yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Bu tür yeni finansman modelleri sayesinde finansal esnekliğimizi artırırken, sektördeki liderliğimizi de pekiştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

"THY bu kapasiteden yararlanan ilk müşteri olacak"

Sompo finansal ve politik riskler sigortacısı Tim Gaul, 8 yılda 120'den fazla uçak finansmanında yer alarak Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı alanında önemli bir uzmanlık kazandıklarını belirterek, "AXIS ile ortaklığımız sayesinde SAAFI, mevcut ürün portföyümüze güçlü bir katkı sunacak ve THY de bu kapasiteden yararlanan ilk müşteri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AXIS kıdemli sigortacısı Richard Jelf, THY'nin bu ürünün ilk kullanıcısı olmasından büyük gurur duyduklarını aktararak, bu ürünün, AXIS'in Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı alanındaki ürün gamını güçlendiren önemli bir yenilik olduğunu kaydetti.

Willis Finansal Çözümler Genel Müdürü Stuart Ashworth da THY için gerçekleştirecekleri ilk SAAFI işleminin dinamik ve vizyoner bir hava yolunu destekleyen bir çözüm olma özelliği taşıdığını aktardı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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