Türk Hava Yolları'nın İştiraki TGS, Yer Hizmetleri Ödülünü Kazandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yer hizmetleri kategorisinde sektörel başarı ödülüne layık görüldü.

TGS'nin sosyal medya hesabından, birlik tarafından verilen ödüle ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sürdürülebilir büyümede Türkiye ekonomisi ve istihdamının lokomotif gücü olan Hizmet İhracatçıları Birliğinin bir üyesi olarak ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde 'Yer Hizmetleri' kategorisinde ödül almaya layık görüldük. Yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıyan şirketimize, Yer Hizmetleri kategorisinde verilen ödül Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Genel Müdürümüz Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt'a takdim edildi." ifadeleri kullanıldı.