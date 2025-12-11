THY'nin Punom Pen seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY), stratejik büyüme planları doğrultusunda Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e uçuş başlattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kamboçya, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin Güneydoğu Asya'da uçuş yaptığı 7'nci ülke olurken, Punom Pen de bölgedeki 11'inci şehir olarak uçuş ağına katıldı.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari bağları güçlendiren ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan Punom Pen uçuşları, THY'nin Uzak Doğu uçuş ağını 20 şehre ve 21 havalimanına ulaştırdı.

Seferler, Bangkok aktarmalı şekilde haftada karşılıklı üç frekans gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

"Şirket olarak kıtaları birleştiren uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve stratejik destinasyonlarla bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kamboçya'yı 132'nci ülke olarak rakipsiz uçuş ağımıza eklememiz, Punom Pen uçuşlarının başlamasıyla birlikte bu hedefte önemli bir adım niteliği taşıyor. Kamboçya'ya uçuşlarımız hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak. Ayrıca, bu destinasyona uçan tek Avrupalı hava yolu olmamız bölgedeki liderliğimizi daha da pekiştirecek."