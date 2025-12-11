Haberler

THY, Kamboçya seferlerine başladı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen seferlerine başladı ve bu, firmanın Güneydoğu Asya'daki 7. uçuş ülkesi oldu. Haftada 3 frekansla gerçekleşecek seferler açılışa özel kampanyalarla sunuluyor.

TÜRK Hava Yolları (THY) Kamboçya'nın başkenti Punom Pen seferlerine başladı. Bu uçuş ile birlikte THY'nin Güneydoğu Asya'da uçuş yaptığı 7'nci ülke olurken, Punom Pen de bölgedeki 11'inci şehir olarak uçuş ağına katıldı.

Punom Pen uçuşlarına başlayan THY, bu destinasyona hizmet veren tek Avrupalı havayolu şirketi oldu. Uçuşlar Bangkok aktarmalı şekilde haftada karşılıklı üç frekans gerçekleştirilecek. Yolcular açılışa özel kampanya ile İstanbul'dan Punom Pen'e 699 USD'den, Punom Pen'den İstanbul'a ise 679 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecekler.

KAMBOÇYA 132'NCİ ÜLKE OLDU

Yeni rota hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak kıtaları birleştiren uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve stratejik destinasyonlarla bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kamboçya'yı 132. ülke olarak rakipsiz uçuş ağımıza eklememiz, Punom Pen uçuşlarının başlamasıyla birlikte bu hedefte önemli bir adım niteliği taşıyor. Kamboçya'ya uçuşlarımız hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak. Ayrıca, bu destinasyona uçan tek Avrupalı havayolu olmamız bölgedeki liderliğimizi daha da pekiştirecek" dedi.

