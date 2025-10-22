Haberler

Türk Halıcılar 9 Ayda 2 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halıcılar, 2025 yılının 9 ayında 404 milyon 699 bin metrekare halı ihraç ederek 2 milyar 16 milyon 633 bin dolar gelir elde etti. En çok ihracat, 528 milyon 954 bin dolarla ABD'ye yapıldı.

Türk halıcılar, 9 ayda ihraç ettikleri 404 milyon 699 bin metrekare halıdan 2 milyar 16 milyon 633 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri, 2025 yılının 9 ayında 175 ülke ve serbest bölgeye 404 milyon 699 bin metrekare halı sattı.

Türk halıcılar, bu ihracat karşılığında 2 milyar 16 milyon 633 bin dolar gelir sağladı.

Makine halılarından 1 milyar 528 milyon 683 bin dolar gelir elde edilirken bunu 388 milyon 691 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 94 milyon 130 bin dolarla el halıları ve 5 milyon 128 bin dolarla kilim takip etti.

El halıları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1, tufte halı ihracatı ise yüzde 1,7 arttı.

ABD zirvedeki yerini korudu

Ülke bazında Türkiye'den en çok halı ihracatı 528 milyon 954 bin dolarla ABD'ye yapıldı.

İkinci sıradaki Suudi Arabistan'a 220 milyon 833 bin, üçüncü sıradaki Irak'a 192 milyon 881 bin, dördüncü sıradaki İngiltere'ye de 154 milyon 636 bin dolarlık halı satıldı.

Yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en çok artırıldığı ülke yüzde 134'lük yükselişle Ürdün oldu. Bu ülkeyi yüzde 58,5 ile Japonya, yüzde 16,2 ile Irak takip etti.

Sektör rakamlarını koruyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, halı sektörünün birçok ekonomik zorluğa rağmen ihracat rakamlarını koruduğunu söyledi.

Sektörün hem pazar payını korumak hem de ihracatı artırmak için projeler geliştirdiklerini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Uzak ülkelere düzenlediğimiz ticaret heyetlerinin meyvelerini alıyoruz. Hiç satış yapmadığımız pazarlara, tanıtım faaliyetleri ve heyetlerle açılıyoruz. Son 2 yılda bu manada Japonya'ya ihracatımızda ciddi bir artış oldu. Malezya, Avustralya, Moritanya, Senegal, Hindistan gibi ülkelerde temaslarımız devam ediyor. Mevcut gidişat ile birlikte yıl sonunda geçen yıl ki rakamlarımızı koruyacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.