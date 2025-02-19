TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Türk Fındığı Hindistan'da Tanıtıldı

Türk Fındığı Hindistan'da Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk fındığının MEWA India etkinliğinde tanıtımı yapıldı. 2024 için Hindistan'a fındık ihracatının %24 artması bekleniyor. Etkinlikte Türk fındığının sağlığa yararları vurgulandı.

Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı yapıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 2024'te Hindistan'a yüzde 24'lük artışla 909 ton fındık ihraç edildi, pozitif trendin devamını sağlamak için çalışmalar sürüyor.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince yürütülen tanıtım projesi kapsamında, MEWA India etkinliğine katılım sağlandı.

Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) tarafından organize edilen etkinliğin fuar bölümünde açılan stantta, ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme ürünleri ikram edildi.

Etkinlikte, Türk fındığının sağlığa yararları başta olmak üzere öne çıkan tüm özelliklerini içeren tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Atik'in konuşmacı olarak katıldığı panellerde, Türkiye'deki fındık üretimi ve ihracatına dair detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
img

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
img

Milli maç şifresiz kanalda
img

Süper Lig devinde düşüş var! İşte en fazla taraftarı olan kulüp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaat işçileri kar altında horon tepti

İnşaat işçileri kar altında horon tepti
Fenerbahçe, 1 milyarlık sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.