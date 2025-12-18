Haberler

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası arasında 500 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eximbank, Asya Kalkınma Bankası ile 500 milyon avro tutarında ve 19 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma, özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki Türk ihracatçılarına, kadınların işgücüne katılımına ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek sağlamayı hedefliyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile imzaladıkları 500 milyon avro tutarında ve 19 yıl vadeli kredi sözleşmesine işaret ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu işbirliğimiz, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ile ADB, 17 Aralık'ta, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında, 500 milyon avro tutarında ve 19 yıl vadeli bir kaynak sağlanması yönünde anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla Türk Eximbank, çok taraflı kalkınma kuruluşlarıyla yaptığı işbirliklerine yenisini ekledi.

Söz konusu kaynak, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki Türk ihracatçı firmaların uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor. Bununla birlikte, kadınların işgücüne katılımının artırılması, Türk ihracatçılarının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi gibi birçok alanda finansman sağlanacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şu ifadeleri kullandı:

"İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerinden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu işbirliğimiz, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025'te ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar dolara ulaşmıştır."

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
title