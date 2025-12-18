Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası arasında 500 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzalandı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile imzaladıkları 500 milyon avro tutarında ve 19 yıl vadeli kredi sözleşmesine işaret ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu işbirliğimiz, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ile ADB, 17 Aralık'ta, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında, 500 milyon avro tutarında ve 19 yıl vadeli bir kaynak sağlanması yönünde anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla Türk Eximbank, çok taraflı kalkınma kuruluşlarıyla yaptığı işbirliklerine yenisini ekledi.

Söz konusu kaynak, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki Türk ihracatçı firmaların uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor. Bununla birlikte, kadınların işgücüne katılımının artırılması, Türk ihracatçılarının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi gibi birçok alanda finansman sağlanacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şu ifadeleri kullandı:

"İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerinden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu işbirliğimiz, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025'te ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar dolara ulaşmıştır."