Türk Eximbank'tan Suudi Arabistan ile Yeni Finansman Anlaşması

Türk Eximbank, ihracatçılara Sermaye Piyasası ve Suudi Arabistan menşeli hammadde ihtiyaçları için yeni finansman imkanları sunmak üzere Saudi Exim Bank ile anlaşma imzaladı. Anlaşma, Türk firmalarının rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Türk Eximbank, ihracatçılara yeni finansman imkanları sağlamak amacıyla Suudi Arabistan'ın ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, ihracatçılara yeni finansman imkanları sağlamak amacıyla Suudi Arabistan'ın ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması imzaladı. İmza edilen finansman anlaşması kapsamında, ihracatçı firmalara Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerdeki hammadde ihtiyaçları için uygun koşullarda finansman imkanı sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında; ihracatçılara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman desteği sağlanacak. Anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, Türk firmalarının dış ticaret faaliyetlerinde rekabet gücünün artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması açısından stratejik önem taşıyor. İhracatçılar bu anlaşma sayesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde/ yarı mamul tedariklerini uygun maliyetler ile finanse ederek gerçekleştirebilecek. Finansman olanaklarının özellikle sanayi, tekstil, makine, kimya ve gıda gibi ihracat odaklı sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
