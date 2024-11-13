Üye Girişi
Haberler

Kazak bankacılık devi Kaspi.kz T-Bank'ı almak için harekete geçti

Kazak bankacılık devi Kaspi.kz T-Bank'ı almak için harekete geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Türk bankasının yabancı yatırımcılara satışa çıkarıldığı bildirildi. Bu gelişme, Türkiye'deki finansal varlıkların yabancı yatırımcılar tarafından talep görmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Satış sürecinin detayları ve potansiyel alıcılar hakkında henüz net bilgiler paylaşılmadı.

Yakın zamanda Hepsiburada'nın Doğan Holding'e ait olan hisselerini satın alan Kazak bankacılık devi Kaspi.kz, şimdi de T-Bank'ı almak için harekete geçti. T-Bank'ın Türkiye'de 12 şubesi bulunuyor.

Lübnanlı ve Ürdünlü sermayedarların eşit ortaklıkla kurduğu Turkland Bank'a (T-Bank) Türkiye'den Zeren Grup talip olmuş fakat satışı tamamlanmamıştı.

Bankanın Zeren Grup'a satılmama nedeni olarak Moskova Kredi Bankası'ndan aldığı 20 milyar TL'lik krediyi ödemediği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgütlü dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma açılması gösterilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Zeren Holding'in T-Bank'ı satın alma işlemine onay vermemişti. Ardından da bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad Türkiye'ye gelerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmişti.

PAPARA DA TALİP OLMUŞTU

T-Bank'ın başka bir taliplisi ise elektronik para ve ödeme kuruluşu olan Papara'ydı. Papara satış sürecinin henüz başında devreden çıkmıştı.

HEPSİBURADA'YI SATIN ALMIŞLARDI

Bu hafta başında T-Bank'ın satış süreci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğan grubuna ait e-alışveriş şirketi Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük hissesini 1 milyar 127 milyon dolara satın alan Kazakistan'ın bankacılık devi Kaspi.kz, T-Bank'a talip oldu.

Satın alma sürecinin başlangıcına ait şirketler arasında protokol ve gizlilik sözleşmesi imzalandı. Daha önceki banka satış anlaşmalarında olduğu gibi T-Bank'ın satış onayı için BDDK karar verecek.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık) MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.