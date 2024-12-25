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Turistik Doğu Ekspresi'nde Talep Artışı

Turistik Doğu Ekspresi'nde Talep Artışı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, bu sezon 60 sefer düzenleyeceklerini ve 11-12 bin yolcunun seyahat edeceğini açıkladı. Ekspres, kış mevsiminde düzenlenmesiyle dikkat çekiyor. Yolcular, muhteşem manzaralar eşliğinde keyifli bir yolculuk deneyimi yaşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Turistik Doğu Ekspresi'ne yönelik talebi karşılamayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu sezon düzenleyeceğimiz 60 seferde 11-12 bin civarında yolcumuz seyahat edecek, sefer sayısını seneye biraz daha artırmayı planlıyoruz." dedi.

Boyraz, AA muhabirine Ankara'dan yola çıkıp Kars'a ulaşan 2024-2025 sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni'nin ilk seferine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Keyifli bir yolculuk olduğunu belirten Boyraz, "Ben de ilk defa Turistik Doğu Ekspresi'ni deneyimledim. Daha önce çok tren yolculuğu yaptım ama bu ekspresi ilk defa kullandım. Ekspresin güzergahına baktığımızda tarih kokan yerler var. Erzincan'ın İliç ve Sivas'ın Divriği ilçesinden Erzurum ve Kars'a kadar... Trende 180 yolcumuz vardı. Burası dünyanın en önemli turistik destinasyonlardan birisi. Oldukça yoğun bir talep var." ifadelerini kullandı.

Boyraz, trende farklı illerden ve yurt dışından gelen yolcuların da seyahat ettiğini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yönelik yoğun talebi karşılamayabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarına işaret eden Boyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turistik Doğu Ekspresi'nin en önemli yanı kış mevsiminde düzenleniyor olması. Bu yıl ramazan ayından kaynaklı 20 gün geriye çektik. Bu sezon düzenleyeceğimiz 60 seferde 11-12 bin civarında yolcumuz seyahat edecek, sefer sayısını seneye biraz daha artırmayı planlıyoruz. Ekspresimizde Ankara-Kars tarafında yüzde 100 doluluk var ama Kars-Ankara tarafı bu yoğunlukta değil. Vatandaşlarımız Kars'a uçakla seyahat edip, Ankara'ya dönüşte bu yolculuğu tercih ederse daha kolay bilet bulma imkanları olur. O tarafta fiyat anlamında da indirimlerimiz var."

"Trenle yolculuk yapmak isteyenlerin gelmesini öneririz"

Turistik Doğu Ekspresi'nde yolculuk yapan Aslıhan Tüysüz de eşiyle birlikte sefere ilk defa katıldığı belirtti.

Uzun yıllardır bu trenle yolculuk yapmak istediklerini dile getiren Tüysüz, "Büyük kitlelere hitap eden sosyal medya etkileyicilerinin yayınlamasıyla bir anda sükse yapan bu tur hak ettiği değeri almamış bile." değerlendirmesinde bulundu.

Tüysüz, iki çocukları bulunduğunu fakat okul dönemi olduğunu için onları tura dahil edemediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış'ın bizim için manevi değeri çok kıymetli. Bu süreçte Kars'ta olmayı çok arzu etmiştik, nasip oldu buradayız. Trenle yolculuk yapmak isteyenlerin muhakkak gelmesini öneririz. Beklentimizin çok çok üstünde bir yolculuk oldu. TCDD Taşımacılık, konfor ve hizmet olarak çok güzel çalışmış. Bize çok güzel, naif hediyeler hazırlamışlar ve bu sürprizler bizi çok mutlu etti. Buraya gelecek olanlar odalarının konforlu olduğunu bilsinler. Bu süreci en zevkli olacak şekilde nasıl yaşayabileceklerse o malzemeleri yanlarında getirmeleri yeterli."

"İnsanlarımızın Turistik Doğu Ekspresi'ne katılmasını tavsiye ediyoruz"

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer de Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuğun keyifli geçtiğini bildirerek, "Şiir gibi bir kente, masal gibi bir yolculuk yaptık, güzel manzaralar eşliğinde viyadükler, çaylar, dağlar ve lapa lapa karları görüntüleyerek seyahat ettik." dedi.

Tren seferine katılmayı düşünenlere çağrıda bulunan Özer, "Ekspres, her geçen yıl üstüne bir çıta daha koyarak, gelişmekte olan bir tren serüveni haline gelmiş ve büyümüş. Bizler hizmetini almadığımız hiçbir şeyi misafirlerimize sunmuyoruz. İnsanlarımızın Turistik Doğu Ekspresi'ne katılmasını tavsiye ediyoruz ve Kars'a, şehrimize seyahat etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Çok memnunuz"

Trende seyahat eden Yahya Göktaş da Turistik Doğu Ekspresi'ni ilk defa deneyimlediklerini belirterek, "Güzel manzaralar izleyerek buraya geldik, sosyal medyadan takip ediyorduk ama bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştik, çok güzel, memnunuz. Seyahat etmek isteyenler mutlaka bilet alıp bu sefere gelmeli, bu yolculuk tadılmalı. Eşimle ve arkadaş grubuyla geldik. İstanbul, Antalya, Konya, Adana ve İzmir'den de katılanlar var." diye konuştu.

"Karı ve doğayı fotoğraflıyoruz"

Doğa fotoğrafçısı olan Ömer Can Arı da Ankara'dan Kars'a doğa fotoğrafları çekmek için geldiğini, Turistik Doğu Ekspresi'nin kendilerine muhteşem güzellikler sunduğunu söyledi.

Yaşadığı deneyimi anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Tünellerden geçiyoruz, köylerin içinden geçerken çocuklar veya yaşlı bir amca kasketini çıkarıp bize el sallıyor. Karı ve doğayı fotoğraflıyoruz. Daha sonra bu fotoğraflardan sergi açıyoruz. Sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini tanıtan materyal topluyoruz. Turistik Doğu Ekspresi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Keyifli bir yolculuk oldu. Kars'ta da çok güzel fotoğraflar bizi bekliyor. Orada da Baltık mimarisini, Çıldır Gölü'nü, Ani Ören Yeri'ni fotoğraflayarak güzel anılar bırakıyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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