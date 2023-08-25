Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Biber Üreticilerini Ziyaret Etti

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, ilçedeki biber üreticilerini ziyaret ederek, biber fiyatlarının düşük olduğunu ve denetimlerin artırılmasını talep etti.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, ilçedeki biber üreticilerini ziyaret etti.

Tarlada üreticilerle bir araya gelen Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, biber fiyatlarının geçen yıla göre düşük olduğunu söyledi.

Perakende fiyatla tarla fiyatı arasındaki farkın yüksek olduğunu kaydeden Şenol, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıl hem verim yüksekti, hem de fiyatlar daha iyiydi. Jalapone cinsi biber geçtiğimiz yıl 10 liradan satılıyordu. Bu sene biberler arz talep dengesi ve fabrikalarında bir araya gelip kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar fiyat düşürme politikalarından dolayı 7 liraya düştü. 250 dönüm arazide benimde üretimini yaptığım Frenk cinsi biber bu yıl 15 liradan satılmakta. Verim kaybı yaşamamıza rağmen yine fabrikalar bir araya gelerek geçtiğimiz yıl 25 lira olan fiyatları 15 liraya çektiler. Bunun için sıkıntı yaşamaktayız."

Şenol, uygun fiyatlı ürünler ürettiklerini ancak raflarda fiyatların çok fazla olduğunu belirterek, yetkililerden denetimleri artırmasını talep etti.