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Tüp fiyatlarına yılın ilk zammı geldi

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Bugün itibarıyla 12 kilogramlık mutfak tüplerine 63 TL'lik yeni bir zam yapıldığı açıklandı. Son artışla birlikte, tüp fiyatlarında son yıllarda gözlenen sürekli yükseliş bir kez daha gündeme geldi.

9 Ocak 2025 itibarıyla 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı 965 TL'ye yükseldi. Bu artış, 31 Aralık 2024'te yapılan ve fiyatı 895 TL'den 902 TL'ye çıkaran zammın hemen ardından geldi. Yılın ilk günlerinden itibaren tüp fiyatlarında yeni zamlar konuşulmaya başlandı.

2024 ZAMLARI REKOR DÜZEYDEYDİ

2024 yılı boyunca tüp fiyatları 19 kez zamlandı. Yılın başında, 3 Ocak'ta 610 TL olan tüp fiyatları, yıl boyunca yapılan zamlarla kademeli olarak artarak yıl sonunda 902 TL'ye ulaştı. Bu sürekli artışlar, tüp kullanıcılarının bütçesini ciddi şekilde etkiledi.

10 YILDA YÜZDE 1500'Ü AŞAN ARTIŞ

Tüp fiyatlarının son 10 yıldaki değişimi, artış oranlarının ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. 2015 yılında 65,5 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı, 2025 yılına gelindiğinde 965 TL'ye çıkarak yüzde 1500'ün üzerinde bir artış gösterdi.

Yıllara Göre Tüp Fiyatları:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

1 Ocak 2016: 74 TL

1 Ocak 2017: 81 TL

1 Ocak 2018: 93,5 TL

1 Ocak 2019: 99 TL

1 Ocak 2020: 119,5 TL

1 Ocak 2021: 122 TL

1 Ocak 2022: 238 TL

1 Ocak 2023: 334 TL

1 Ocak 2024: 590 TL

9 Ocak 2025: 965 TL

DOĞALGAZ ERİŞİMİ OLMAYANLAR İÇİN ZORLAYICI BİR DURUM

Doğalgaz erişimi bulunmayan bölgelerde tüp kullanımı hala temel bir ihtiyaç. Ancak tüp fiyatlarındaki bu hızlı artış, düşük gelirli haneler için önemli bir bütçe kalemi haline geldi. Uzmanlar, fiyatların sürekli artış göstermesinin enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Tüp fiyatlarına yılın ilk zammı geldi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ecevit bahçeli mesut yılmaz kaolisyon hükümeti zamanında benzin mazot lpg ye akla hayale gelmeyecek fahiş vergi kondu zaten bizim tüp işini bu vergiler bitirdi yoksa doğalgaz varken bizim işimiz eksilmemiş artmıştı bu vergiler ve kriz hükümetin seçimi kaybetmesine neden oldu şimdiki iktidarda bu fahiş vergileri devam ettirdi ben üçyıl önce gelen tepkilerden dolayı işi bıraktım adam zam yapıyor gelip bana cır cır ediyorlar bu yaştan sonra sizinlemi uğraşacağım gidin tüpü nereden alırsanız alın

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