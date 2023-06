Tunus Cumhurbaşkanı IMF'nin sunduğu şartlara tepki gösterdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ülkesine finansman sağlamak için sunduğu şartlara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Macron'la görüşmesinde Said, IMF ile yürütülen müzakerelerde ülkesine sunulan şartları 'patlayıcı maddelerin yanında tutuşan bir kibrit' olarak nitelendirdi. İkili 'Tunus'un son yıllarda yaşadığı ekonomik ve mali zorlukların yanı sıra Tunus halkının paralarının yurt dışına kaçırılması ve yolsuzluk konularını ele aldı. Said daha önceki açıklamalarında da 'Tunusluların kendilerine güvenmeleri gerektiğini' vurgulayarak IMF'nin dayatmalarını reddettiğini açıklamıştı. Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı