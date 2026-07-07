Tunceli'de haziran denetimleri: 2 bin 10 ürün incelendi, 21 işletmeye yaptırım

Tunceli'de haziran ayında 252 işletmede gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 10 ürün incelendi. Mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 21 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 3 işletme hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haziran ayı boyunca il merkezi ve ilçelerde yürüttükleri denetimlerde 252 işletmede bulunan 2 bin 10 ürünü inceledi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 21 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 3 işletme hakkında ise haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirmesiyle işlem başlatıldı. Denetimler, il merkezindeki Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahalleleri ile Ovacık, Pülümür, Çemişgezek, Hozat ve Mazgirt ilçelerinde gerçekleştirildi. Ekipler, işletmelerde fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumu, ücret tarifeleri ile haksız fiyat artışına yönelik kontroller yaptı. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği 21 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 3 işletme hakkında düzenlenen tutanakların değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderileceği bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasada adil, şeffaf ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı