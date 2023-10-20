Tunceli'de Fırat EDAŞ İşçileri Uzlaşma Sağladı

Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) bünyesinde çalışan işçiler, 73 gün süren eylemlerini sonlandırdı. İşçi temsilcileri ile işveren arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı.

Tunceli'de Fırat EDAŞ bünyesinde çalışan ve 73 gündür eylem yapan işçiler ile işveren uzlaşmaya vardı. Sabahın erken saatlerinde kurumun çatısına çıkan işçiler, uzlaşmaya varılması üzerine eylemlerini sonlandırdı.

Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) bünyesinde çalışan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla 73 gün önce eylem başlatmıştı. İşçiler ile işveren arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamazken eylemdeki işçilerden 7'si bu gün kurumun çatısına çıkarak eylem başlatmıştı.

İşçi temsilcileri ile işveren arasında yapılan görüşmelerden akşam saatlerinde uzlaşma çıktı. Uzlaşmanın ardından çatıdaki işçiler eylemlerini sonlandırırken DİSK Enerji Sen Genel Sekreteri Emin Atsız kurum önünde açıklama yaptı.

Atsız, "73 gündür burada Fırat AKSA'da insana yaşam, insanca çalışma koşulları için bir mücadele yürütülüyor. Bugün geldiğimiz noktada işverenle taleplerimizin olumlu karşılandığı, işten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınacağına dair anlaşmaya varmış bulunuyoruz" dedi.

Uzlaşma sağlanması üzerine çalışanlar birbirlerine sarılırken sık sık "Direne direne kazandık" sloganları attı. - TUNCELİ