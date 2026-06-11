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Tunceli'ye 30 milyon liralık yatırım

Tunceli'ye 30 milyon liralık yatırım
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Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon lira yatırım bedelli Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli atıldı. TKDK'nın yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilen proje, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir üretimi hedefliyor.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon lira değerinde Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III Programı kapsamında desteklenen Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli atıldı. Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, yüzde 70 hibe oranıyla TKDK desteği alarak kentin üretim ve ekonomik gücüne katkı sunacak. İşlenmiş ahşabın katma değerli ürünlere dönüştürüleceği tesisle doğal ve sürdürülebilir üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizin tek Organize Sanayi Bölgesi burası. Ancak istediğimiz düzeyde bir altyapı oluşturamadık. İstediğimiz gibi bir işletme kurma aşamasına gelmedik. Ancak şu anda şehirde, bölgede ve ülkemizde önemli bir husus var. Şehrimizde en büyük yatırım olan huzur hakim. 20 dönüm ve üzeri dört tane alan oluşturuyoruz. Gerek yurt dışında, gerek yurt içindeki hemşehrilerimizi Organize Sanayi Bölgemize ve ilimize sahip çıkıp, yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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