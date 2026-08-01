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Tunceli’de 268 işletme denetlendi, 11’ine ceza uygulandı

Tunceli’de 268 işletme denetlendi, 11’ine ceza uygulandı
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Tunceli’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde 268 işletme ve 2 bin 35 ürün incelenirken, 11 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Tunceli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde 268 işletme ve 2 bin 35 ürün incelenirken, 11 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Tunceli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan mahalleler başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 46 market, 140 pastane, giyim mağazası, manav ve benzeri işletme ile 82 kafe ve restoran olmak üzere toplam 268 işletmede 2 bin 35 ürün denetlendi. Denetimlerde yapılan uyarılara rağmen mevzuata aykırı uygulamalarını sürdürdüğü belirlenen 11 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 10 işletme hakkında düzenlenen tutanaklar Ticaret Bakanlığına gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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