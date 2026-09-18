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Tuna Portföy'den fon süreçlerine ilişkin açıklama:

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- "Tuna Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fonu (TNR), yalnızca şirketimizin kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirilmiştir"

Tuna Portföy, ÖPY Para Piyasası Özel Fonu'nun (TNR), şirketin kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirildiğini duyurdu.

Kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde tamamlayarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine başlayan Tuna Portföy Yönetimi AŞ, sosyal medya hesabından fon süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

Tuna Portföy'ün, öz kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda kurulan Tuna Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fonu (TNR), yalnızca şirketimizin kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, bahsedilen fonun halka arz edilmesi veya dış yatırımcılara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin bu yönde bir amacı, planı veya niyeti de bulunmamaktadır. Şirketimizin adını ve ünvanını kullanarak kamuoyunu yanıltan, asılsız iddialar veya gerçeğe aykırı bilgiler yayan kişi ve kuruluşlar hakkında tüm hukuki süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Kamuoyunun yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA
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