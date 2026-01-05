Haberler

Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında artırılacak. Zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, sosyal yardım ödemeleri, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve çocuk yardımı gibi pek çok kalemde de artış yaşanacak. İşte ödemelere gelen zamlar...

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı memur ve emekli zam oranları netleşti. Zamla birlikte yalnızca maaşlar değil; bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ve evde bakım parası gibi pek çok kalemde de artış yaşandı.

2026 ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 2026 yılı zam oranları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19, emekli memur aylıkları ile memur maaşları ise yüzde 18,60 oranında artırılacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMIYLA BİRLİKTE PEK ÇOK ÖDEME DE YÜKSELDİ

Memur maaşlarında yaşanan artış, memur maaş katsayısına bağlı birçok ödeme ve ücretin de yeniden belirlenmesine yol açtı. Yeni yıl itibarıyla kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, sosyal yardım ödemeleri ve çocuk yardımı kalemlerinde dikkat çeken artışlar gerçekleşti.

65 YAŞ AYLIĞI, EVDE BAKIM PARASI VE KRONİK HASTALIK DESTEĞİ ARTTI

Memur maaşına yapılan zamla birlikte 65 yaş aylığı 5.390 TL'den 6.393 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası 11.702 TL'den 13.878 TL'ye çıktı. Aynı şekilde kronik hastalık parası da 11.702 TL'den 13.878 TL'ye yükseldi.

ENGELLİ MAAŞLARINDA YENİ TUTARLAR

Engelli maaşları da artış gösterdi. Buna göre yüzde 40-69 arası engelli maaşı 4.302 TL'den 5.103 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı ise 6.454 TL'den 7.655 TL'ye çıktı.

ÇOCUK YARDIMI ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ

Çocuk yardımı ödemeleri de yeni yılda yükseldi. Okul öncesi çocuk yardımı 5.558 TL'den 6.592 TL'ye çıktı. İlkokul için çocuk yardımı 8.337 TL'den 9.888 TL'ye, ortaokul için çocuk yardımı ise 8.893 TL'den 10.547 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ YÜKSELDİ

Kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL'den 63.948 TL'ye çıkarıldı. Bedelli askerlik ücreti ise 280.850 TL'den 333.088 TL'ye yükseldi.

KESİN TUTARLAR İÇİN GÖZLER BAKANLIKTA

Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin kesin tutarların, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısını açıklamasıyla birlikte netleşecek.

Diyojen Öz:

65 yaşa 1002.61tl zam

