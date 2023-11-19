Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin yeniden seçildi

Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Mahmut Şahin, yeniden seçildi.

Melikgazi ilçesindeki bir salonda düzenlenen genel kurulda konuşan Şahin, her zaman sahada işçilerin yanında olduklarını ve hedefledikleri şeyin başarı olduğuna inandıklarını söyledi.

İşçilerin hakkını her zaman arayacaklarını anlatan Şahin, "Bugün itibariyle şunu görüyorum ki Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlarımızla dünden beri konuşuyoruz. Konuşulan şeyler de hedefler de değişmiş. Azim ve kararlılığı görüyorum. Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu hızla kalkışımız devam edecek. Bu çatı altında sıradan sendikacılığa ve sıradan sendikacılara asla yer olmayacak." ifadelerini kullandı.

Tek liste ile gidilen seçimde, Şahin yeniden başkanlığa seçildi.